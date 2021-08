Joko Winterscheidt (42) entscheidet den finalen Wer stiehlt mir die Show?-Abend für sich! Die letzte Folge der zweiten Staffel hatte es in sich: Weil sich Shirin David (26) bei den Proben zur Sendung verletzt hatte, sprang ganz spontan Palina Rojinski (36) für die Rapperin ein. Nachdem Bastian Pastewka (49) ausgeschieden war, musste sich auch Teddy Teclebrhan gegen die Moderatorin geschlagen geben. Im Finale musste Palina nur noch gegen Gastgeber Joko gewinnen – doch sie scheiterte erneut.

In der ersten Staffel der Quizshow hatte Palina es mehrfach ins Finale geschafft, gelungen ist ihr der Sieg jedoch nie. Auch in der heutigen Folge musste die 36-Jährige sich wieder gegen Joko geschlagen geben. Dabei war es ihr sehnlichster Wunsch, endlich als "Wer stiehlt mir die Show?"-Siegerin hervorzugehen – und zwar nicht nur für sich. "Ich möchte an dieser Stelle noch gute Besserung an Shirin senden. Ich hoffe, ich gewinne das Ding für uns", hatte sie sich vor dem finalen Spiel an die "Gib ihm"-Interpretin gerichtet.

Auch die Zuschauer hätten der gebürtigen Russin den Sieg gegönnt. Auf Twitter fieberten sie fleißig mit. "Ich würde Palina den Sieg so wünschen. Sie war so traurig in der ersten Staffel, dass sie nie gewonnen hat", schrieb beispielsweise ein Fan. Nach Elyas M'Barek (39), der die erste Staffel gewann, ziert nun also Joko das Cover vom Witzigen Rätsel-Karussell.

Anzeige

ProSieben / Max Beutler Palina Rojinski, Joko Winterscheidt und Teddy Teclebrhan bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Anzeige

ProSieben / Claudius Pflug Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Anzeige

ProSieben Joko Winterscheidt, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de