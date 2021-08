Yeliz Koc (27) und ihre Schwester Filiz (34) sind gleichzeitig schwanger. In wenigen Wochen wird die ehemalige Bachelor-Kandidatin zum ersten Mal Mutter. Yeliz und Jimi Blue Ochsenknecht (29) erwarten ein Mädchen. Eine Person in ihrem näheren Umfeld weiß ganz genau, wie die Beauty sich gerade fühlt. Denn auch ihre Schwester ist in freudiger Erwartung – es soll ein Junge werden. Jetzt hatten die schwangeren Geschwister sogar zusammen einen Termin beim Frauenarzt.

In ihrer Instagram-Story ließ Yeliz ihre Fans an dieser besonderen Vorsorgeuntersuchung teilhaben. Ein Bild zeigt die beiden Frauen nebeneinander auf Liegen am Wehenschreiber. "Double trouble", also zu deutsch: "Doppeltes Leid", schrieb die 27-Jährige zu der Momentaufnahme. Allzu viele gemeinsame Frauenarztbesuche wird es aber wohl nicht mehr geben. Yeliz ist bereits in der 32. Schwangerschaftswoche, bis zur Geburt dauert es also nicht mehr lange.

Mittlerweile ist ihr Nachwuchs auch schon richtig aktiv. Nach dem Arzttermin teilte die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin einen kurzen Clip in ihrer Story. Darin ist zu sehen, wie sich ihr Bauch immer wieder nach oben wölbt.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Filiz und Yeliz Koc beim Frauenarzt

Anzeige

Instagram / filiz_koc_rose Yeliz Koc mit ihrer Schwester Filiz Rose

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de