Diese Promi Big Brother-Kandidaten dürfen endlich wieder umziehen! Über zwei Wochen verharren die Bewohner nun schon in dem TV-Knast. Dabei gibt es zwei Lager: Die dürftig ausgestattete Raumstation und den weitaus luxuriöseren Big Planet. Paco Steinbeck (46) hatte sich bisher im Luxus-Bereich vergnügt. Das hat nun allerdings ein Ende. Der Die Superhändler-Star opferte sich freiwillig und siedelte auf die Raumstation um. Als Belohnung für sein Engagement durfte Paco dafür zwei seiner Mitbewohner auf den Big Planet schicken.

Die Wahl fiel dem 46-Jährigen leicht. Zuerst entschied er sich für Kickboxerin Marie Lang (34). "Marie, glaube ich, ist am längsten hier unten", begründete er seine Entscheidung. Doch damit nicht genug: Er durfte sogar noch einen zweiten Mitstreiter eine Freude bereiten. Dieses Mal wählte Paco den einstigen Ex on the Beach-Teilnehmer Eric Sindermann (33). Die Erklärung lautete ähnlich: "Ich glaube, dass er am zweitlängsten hier unten ist."

Eric hat sich allerdings etwas zu früh gefreut. Die Zuschauer sprachen das letzte Wort und hatten die Möglichkeit, einen der Kandidaten wieder zurück auf die Raumstation zu schicken. Dieses Schicksal ereilte den 33-Jährigen. Somit darf nur Marie Zeit auf dem Big Planet genießen.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Paco Steinbeck

Marie Lang

Eric Sindermann

