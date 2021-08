Erwartet Kylie Jenner (24) tatsächlich ihr zweites Kind? Bereits seit Wochen kursieren im Netz Gerüchte, dass die Keeping up with the Kardashians-Beauty und ihr On-Off-Freund Travis Scott (29) wieder Eltern werden. Gerade erst bestätigten mehrere Insider die süßen Baby-News. Der Realitystar selbst hat sich bislang noch nicht zu den Spekulationen geäußert. Nun packt allerdings ein weiterer Insider neue Details zu der Schwangerschaft aus.

Gegenüber People behauptete die Quelle, dass der jüngste Kardashian-Jenner-Familienzuwachs gar nicht mehr so lange auf sich warten lässt: "Kylie ist schon ein paar Monate schwanger. Sie hat einen süßen Babybauch." Die 24-Jährige soll überglücklich sein, dass Töchterchen Stormi (3) nun ein Geschwisterchen bekommt. "Sie liebt es, eine Mama zu sein. Sie ist begeistert, dass sie und Travis wieder schwanger sind", erzählte der Insider.

Ob Kylie sich bald zu den Schwangerschaftsgerüchten äußern wird, ist allerdings fraglich. Schon aus ihrer ersten Schwangerschaft hat sie ein großes Geheimnis gemacht. Ihre Fans haben erst davon erfahren, als Stormi bereits auf der Welt war. Auch der Insider erklärte, dass die Unternehmerin ihr Babyglück wohl zunächst privat genießen will.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im April 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner während ihrer Schwangerschaft 2018

