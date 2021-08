Wird Kylie Jenner (24) zum zweiten Mal Mutter? Seit einigen Wochen kursieren im Netz bereits Gerüchte, dass die Kosmetikunternehmerin und ihr On-Off-Freund Travis Scott (29) Baby Nummer zwei erwarten. Immer wieder glauben Kylies Fans, Hinweise in ihren Social-Media-Posts zu finden. Die Keeping up with the Kardashians-Beauty selbst hat sich bislang noch nicht dazu geäußert. Nun verraten Insider allerdings: Kylie soll tatsächlich wieder schwanger sein.

Das behaupteten jedenfalls gleich mehrere Quellen gegenüber Page Six. Weitere Details zu Kylies angeblichem Babyglück, sind bisher noch nicht bekannt. Die Familie der 24-Jährigen soll allerdings begeistert sein. Das würde auch zu einer Aussage von Kylies Vater Caitlyn Jenner (71) passen. Die ehemalige Profisportlerin verriet gerade erst, dass bald ihr 19. Enkelkind zur Welt kommt. Welches ihrer Kinder ein Kind erwartet, behielt sie allerdings für sich.

Aus ihrer ersten Schwangerschaft machte Kylie ein großes Geheimnis. Obwohl es damals bereits viele Gerüchte gab, bestätigte sie ihr Mutterglück erst nachdem Töchterchen Stormi (3) bereits auf der Welt war. Glaubt ihr, dass Kylie sich dieses Mal eher zu den Schwangerschaftsgerüchten äußern wird? Stimmt ab!

Anzeige

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei einer Benefizveranstaltung in New York

Anzeige

Getty Images Caitlyn Jenner bei einem Event in West Hollywood im Januar 2020

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi Webster

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de