Das lässt das Kinderherz höherschlagen! Vor drei Jahren wanderten Oksana Kolenitchenko (33) und ihr Mann Daniel samt ihrer beiden Kinder Arielle (5) und Milan (6) in die USA aus. Das Leben in der neuen Wahl-Heimat gestaltete sich jedoch anders als erwartet und die Goodbye Deutschland-Bekanntheiten kehrten vor wenigen Monaten wieder zurück auf deutschen Boden – insbesondere zum Wohle ihres Nachwuchses. Arielle wurde vor wenigen Tagen schon fünf Jahre alt. Ihren Geburtstag verbrachte sie allerdings nicht in Deutschland, sondern in Russland – und feierte dort eine süße Party!

Via Instagram teilte Oksana einige Bilder von Arielles Ehrentag. "Ein märchenhafter Tag ist vorbei", schrieb die Blondine. Zuerst feierte die Familie eine süße Prinzessinnen-Party zu Hause. Dabei trug das Geburtstagskind nicht nur ein Krönchen, sondern auch ein niedliches Kleid in Rosa. Zusätzlich ging es für die Kleine dann sogar noch in einen Hello-Kitty-Schönheitssalon in Moskau. "Ein wahrgewordener Mädchentraum – und nicht nur Arielle war happy, sondern Mama hat es auch gut gefallen", versicherte die ehemalige DSDS-Kandidatin.

Ihr Nesthäkchen ist also längst kein Baby mehr. Weiteren Nachwuchs kann sich Oksana allerdings nicht vorstellen. "Wir sind komplett", stellte die Beauty im Gespräch mit Promiflash klar. Ganz ausschließen wollte sie die Möglichkeit allerdings nicht: "Sag niemals nie – wer weiß, was in ein paar Jahren ist."

Instagram / daniel_kolenitchenko Oksana und Daniel Kolenitchenko mit ihren beiden Kindern im Juli 2020

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko und ihre Familie im August 2021

Instagram / daniel_kolenitchenko Oksana und Daniel Kolenitchenko mit ihren beiden Kindern

