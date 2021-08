Chris Broy wollte nicht lange Trübsal blasen! Anfang des Jahres verkündeten der Fitnesstrainer und seine damalige Partnerin Evanthia Benetatou (29) noch freudig, dass sie Eltern werden. Inzwischen ist der gemeinsame Sohn zwar auf der Welt, das Paar ging allerdings noch vor der Geburt getrennte Wege. Angeblich soll der Kölner mit seiner Kampf der Realitystars-Mitstreiterin Jenefer Riili angebandelt haben. Im Netz erklärte Chris nun, wie er seinerzeit mit der Trennung klargekommen ist.

Im Rahmen eines Instagram-Q&As wurde der 32-Jährige gefragt, wie er sich nach einem Liebesaus wieder motiviere. "Zu einer Trennung gehören immer zwei", stellte Chris zunächst klar. In seinen Augen sei dies immer eine wohlüberlegte Entscheidung in einer ohnehin schon bröckelnden Beziehung. Schließlich stellte er die grundlegende Frage: "Also, wieso nach einer Trennung nicht wieder glücklich sein? Klar, einfach ist es nicht, aber am Ende muss man sich einfach eingestehen, dass es nicht funktioniert hat." Für den ehemaligen Sommerhaus-Teilnehmer sei es schlimmer, mit jemandem zusammenzubleiben, obwohl man daran kaputtgeht.

In Chris und Evas Fall hatte der Influencer den Schlussstrich gezogen und seine Sachen gepackt. Nach seiner Aussage hatte er damit nach der Trennung die besseren Karten. "Der Part, der die Entscheidung gefällt hat, ist meistens dann auch der, der schneller damit abschließen kann", erklärte er in seinem Post.

