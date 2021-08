Melanie Müller (33) spricht offen über einen genetischen Bluttest während ihrer Schwangerschaft. Inzwischen ist die Reality-TV-Darstellerin Mutter von zwei Kindern. Gemeinsam mit Ehemann Mike hat sie einen Sohn namens Matty (1) und eine Tochter mit dem Namen Mia Rose (3). Aktuell ist die Ballermann-Sängerin bei Promi Big Brother zu sehen. Dort sprach die Blondine bisher nicht nur über ihren Mann, sondern auch über ihren Nachwuchs und erzählte: Melanie machte während einer Schwangerschaft sogar einen Bluttest.

"Ich glaube, ich war in der dritten Woche und da haben wir diesen Test gemacht mit Blut abnehmen", erklärte die Zweifach-Mutter gegenüber Marie Lang (34) während einer Livesequenz, die in der "Promi Big Brother Late Night Show" ausgestrahlt wurde. Mit dem Test kann man in der frühen Schwangerschaft bereits Chromosomen-Abweichungen beim Ungeborenen feststellen und zum Beispiel mit hoher Wahrscheinlichkeit erkennen, ob bei dem Baby eine Trisomie vorliegt.

"Der kostet – glaube ich – 900 Euro. Da haben die alles gecheckt, wie die Gene sind und so weiter, welches Geschlecht es wird", gab Melli weiterhin an. Grund für das Gespräch zwischen den zwei Frauen war Uwe Abels (51) emotionale Offenbarung zuvor, dass er keine Kinder haben möchte, weil er seine Nase nicht vererben möchte. "Ich glaube, er wurde so gehänselt, dass er sich komplett zurückgezogen hat", zeigte Melli Verständnis für Uwes zurückhaltende Art bei Promi BB.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller und ihr Sohn Matty, Februar 2021

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihrem Mann Mike und Töchterchen Mia

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller und ihre Kinder im Juni 2020

