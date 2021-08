Die britischen Royals aktualisieren ihre Internetseite! Anfang Juni wurden Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (36) zum zweiten Mal Eltern und hießen nach Söhnchen Archie (2) ihre Tochter Lilibet Diana willkommen. Obwohl sich das Paar vom Königshaus abgewandt hat und in den USA lebt, ist die Kleine dennoch Bestandteil der Königsfamilie. Tatsächlich steht Lili sogar an achter Stelle der Thronfolge. Auf der offiziellen Website der Royals wurde Meghans Mama-Status jedoch nicht aktualisiert – bis jetzt! Im Netz wird die Ex-Schauspielerin nun als zweifache Mutter beschrieben.

Bis vor Kurzem war auf royal.uk, der offiziellen Website der Königsfamilie, in der Beschreibung von Meghan Folgendes zu lesen: "Der Duke und die Duchess haben ein Kind, Archie Mountbatten-Windsor." Monate nach der Geburt ihres jüngsten Nachwuchses wurde der Text nun endlich auf den neuesten Stand gebracht. "Der Duke und die Duchess haben zwei Kinder, Archie Mountbatten-Windsor und Lilibet Mountbatten-Windsor", steht dort nun geschrieben.

Es ist bereits das zweite Mal, dass die Internetseite im Hinblick auf Lili verspätet upgedatet wird. Auch in der Liste der Thronfolge wurde ihr Name wochenlang nicht hinzugefügt. Inzwischen erscheint die jüngste Urenkelin der Queen (95) jedoch an achter Stelle – hinter ihrem großen Bruder Archie und vor Prinz Andrew (61).

Anzeige

Instagram / misanharriman Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihrem Sohn Archie

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Abel Tasman National Park in Neuseeland im Jahr 2018

Anzeige

MEGA Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie Harrison

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de