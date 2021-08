Cathy Hummels (33) genießt eine stylishe Auszeit! Nachdem die Moderatorin ihren Urlaub mit Sohnemann Ludwig verschieben musste, weil er ein bisschen gekränkelt hatte, haben die beiden es nun endlich nach Kroatien geschafft. In Deutschland kursieren währenddessen weiterhin Gerüchte um eine mögliche Scheidung von Cathy und ihrem Kicker-Ehemann Mats Hummels (32). Jetzt meldete sich die Unter uns-Darstellerin ganz entspannt aus ihrem Urlaub.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Working Mom nun eine neue Bilderstrecke, bei der sie ganz lässig und cool posiert. Dabei trägt sie ein weißes, eng anliegendes Kleid mit einem raffiierten Cut-out an der Hüfte. Dazu kombinierte die Beauty helle Slipper, eine braune Tasche und eine große Sonnenbrille mit rötlich getönten Gläsern. "Color-Blocking in Zadar! Ich liebe diese Kombi ", schrieb sie im zugehörigen Bildbeitrag. Darunter fügte sie noch den Hashtag "hotmama" ein. Cathy fühlt sich in ihrer Haut offensichtlich rundum wohl.

Neben dieser modischen Bilderreihe veröffentlichte Cathy auch schon das eine oder andere Bikinifoto aus Kroatien. Damit inszeniert sich die Beauty sexy und unabhängig – und zeigt, dass sie auf keinen Mann angewiesen ist.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, 2021

Anzeige

Instagram / cathyhummels Moderatorin Cathy Hummels

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige

Wie findet ihr den Look von Cathy? Steht ihr richtig gut! Sie hat bessere Looks! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de