Cathy Hummels (33) trotzt den Scheidungsgerüchten! Aus Fußballerkreisen heißt es: Die Beziehung der Moderatorin und ihres Partners Mats Hummels (32) liege am Boden. Das Paar soll sogar planen, sich scheiden zu lassen. Außerdem soll Mats bereits eine neue Frau an seiner Seite haben. Konkret haben zwar weder die Dirndl-Designerin noch der Fußballer auf die Spekulationen reagiert – doch die 33-Jährige lässt offenbar ihren Content in den sozialen Netzwerken für sich sprechen. Im Netz postet die Beauty glücklich wirkende Bilder, mit denen sie verdeutlicht: Ihr Sohn Ludwig (3) ist das Wichtigste in ihrem Leben!

