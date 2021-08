Im vergangenen Herbst musste Chrissy Teigen (35) einen traurigen Schicksalsschlag verkraften: Sie verlor ihr drittes gemeinsames Kind mit Ehemann John Legend (42). Das Paar hatte sogar schon einen Namen für seinen Sohn. Sie wollten ihn Jack nennen. Nach der Totgeburt konnten das Model und der Sänger sich in aller Ruhe von ihrem Nachwuchs verabschieden. Dass der kleine Jack aber für immer ein Teil der Familie ist, zeigt auch Chrissys neues Kochbuch.

Die 35-Jährige hat ihr bereits drittes Kochbuch mit dem Titel "Cravings: All Together: Recipes to Love" veröffentlicht. Auf Instagram gewährte Chrissy einige Einblicke in die Rezepte. Eine Seite des Buches fällt dabei besonders ins Auge. "Für Jack", steht gleich zu Beginn des Buches auf einer Seite mit einem Foto, das mehrere Kekse zeigt.

Auf der Foto- und Videoplattform geht Chrissy ganz offen mit dem Verlust ihres Kindes um. In einem Beitrag gewährte sie auch Einblicke in den Moment, als John und sie sich von Jack verabschiedeten. Zurückblickend gestand die zweifache Mutter: "Ich bin so voller Reue, dass ich nicht in sein Gesicht geschaut habe. Ich hatte Angst, ihn in meinen Albträumen zu sehen und vergaß dabei, dass ich dann wenigstens überhaupt von ihm hätte träumen können!"

Chrissy Teigen, Kochbuchautorin

Chrissy Teigen und John Legend bei den Grammy Awards 2020

Chrissy Teigen und John Legend im Krankenhaus, 2020

