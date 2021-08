Endlich zeigt Mandy Capristo (31) allen ihre große Liebe! Das einstige Monrose-Mitglied schwebt nach seiner Trennung von Mesut Özil (32) seit einigen Monaten wieder auf Wolke sieben. Die "The Way I Like It"-Interpretin legt viel Wert auf ihre Privatsphäre, Bilder mit ihrem Partner sind daher rar. Mit ihrem neuen Foto lässt Mandy nun die Herzen ihrer Fans höherschlagen: Darauf zeigt sie zum allerersten Mal das Gesicht ihres Freundes.

Mandy und der italienische Geschäftsmann befinden sich gerade in Portugal im Urlaub. Und von dort teilte die 31-Jährige nun besonders niedliche Eindrücke auf Instagram. Gekleidet in einem Neoprenanzug strahlt sie auf einem der Pics in die Kamera, während ihr Liebster ihr einen Kuss auf die Wange drückt. "Das erste Mal auf dem Surfbrett. Ich habe meinen süßen Lehrer heute sehr stolz gemacht", schrieb Mandy überglücklich zu dem Strandfoto. Weitere Aufnahmen zeigen die Beauty mit einem Surfbrett unterm Arm.

Die Freude bei den Fans über das neue Paarfoto ist groß, immerhin hat die Hundebesitzerin ihren Freund bisher immer nur von hinten gezeigt oder sein Gesicht verdeckt. Er möchte nicht in der Öffentlichkeit stehen. "Es liegt mir viel daran, unser Privatleben so privat wie möglich zu halten, doch wir möchten nicht das Gefühl haben, uns zu verstecken", erklärte Mandy in einem Interview.

