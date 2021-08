Hannah Kerschbaumer (29) ist nicht mehr länger das fünfte Rad am Wagen! Das Model wurde vor allem durch ihre Teilnahme an der vergangenen Der Bachelor-Staffel bekannt. Allzu viele Rosen gab es für Hannah nicht, aber sie ist in der Friendzone von Niko Griesert (30) gelandet. Seitdem hängt sie dauernd mit ihm und seiner Freundin Michèle de Roos ab. Jetzt hat aber auch der gefärbte Rotschopf endlich einen Partner gefunden.

In einem neuen Instagram-Video verkündet Hannah das Liebesglück – in Nebenrollen sieht man Niko und Michèle. Als der Bachelor versucht, bei den beiden Damen Blumen zu verteilen, landet er im Wasser und Hannah springt in die Arme ihres neuen Freundes, der entspannt um die Ecke kam. "Eine Liebesgeschichte: Wie das third wheeling ein Ende nahm", schrieb sie in dem Bildbeitrag. Laut der Verlinkung heißt der Boyfriend Chris und kommt aus Berlin. Wie lange die beiden schon liiert sind, ist nicht bekannt.

Die zwei Paare befinden sich aktuell im Doppel-Date-Urlaub. Michèle erklärte ihren Followern auch, warum sie und Niko Hannah mit im Urlaub haben: "Weil wir Hannah lieben und wir es uns irgendwie zum Ritual gemacht haben, unsere Geburtstage gemeinsam zu verbringen."

Anzeige

Instagram / hicallmehannah Bachelor-Hannah und ihr Partner Chris

Anzeige

ActionPress Niko Griesert und Michèle de Roos beim got2b-Event

Anzeige

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, "Bachelor"-Kandidatin 2021

Anzeige

Wie findet ihr den Insta-Clip? Ist echt süß! Bisschen peinlich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de