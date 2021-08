Bei Promi Big Brother ist wieder ein Bereichswechsel angesagt! Zuletzt durften sich unter anderem Melanie Müller (33), Danny Liedtke (31) und Jörg Draeger (75) auf dem Big Planet, dem schöneren Bereich des TV-Knasts, vergnügen. Uwe Abel (51), Daniela Büchner (43) und Co. mussten sich dagegen mit wenig Essen und ohne Tageslicht in der Raumstation zufriedengeben. Bei der Challenge hatten sie allerdings die Möglichkeit, einen Umzug in den komfortableren Bereich zu erspielen – und das haben sie auch geschafft!

In einem Quiz mussten die Bewohner der Raumstation und des Big Planet die jeweils gleichen Fragen beantworten. Melanies Team erspielte dabei zwei Punkte – Uwes Team ergatterte einen mehr. Damit müssen die beiden Gruppen ihre Bereiche tauschen: Uwe, Danni, Paco Steinbeck (46) und Papis Loveday (44) ziehen auf den Big Planet, die vorherigen Bewohner müssen auf die Raumstation. Außerdem durfte auch Ina Aogo (32) in den Luxusbereich umziehen: Die Frau von Fußballstar Dennis Aogo wurde von den Zuschauern auf den Big Planet gewählt.

Das TV-Publikum amüsierte offenbar vor allem Jörgs Performance beim Quiz. Bei der Frage, um welches Tier es sich bei Benjamin Blümchen handelt, musste der Moderator passen. "Ich lache immer noch", schrieb ein Fan auf Twitter. Ein anderer fragte sich: "Jörg kennt Benjamin Blümchen nicht? Was ist denn falsch mit dir?"

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Sat.1 Danny Liedtke, Melanie Müller und Paco Steinbeck, cooles Glatzen-Trio

SAT.1/Marc Rehbeck Danny Liedkte, Jörg Draeger, Marie Lang und Danni Büchner bei "Promi Big Brother" 2021

© SAT.1/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Uwe Abel

