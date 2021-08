Wow, was für ein Prachtexemplar! Gerade mal vor einer Woche verkündete Sophia Bush (39) freudig: Sie ist verlobt! Ihr Unternehmer-Freund Grant Hughes ging vor der One Tree Hill-Darstellerin während ihres gemeinsamen Italienurlaubs auf die Knie und machte ihr einen Antrag. Was bisher jedoch fehlte, war ein Bild des Verlobungsrings. Das holte der Serienstar jetzt allerdings nach: Voller Stolz präsentierte Sophia nun ihren Riesenklunker im Netz.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 39-Jährige ein süßes Turtel-Pic von sich und ihrem frischgebackenen Verlobten. Sie planschen gerade im Pool und Grant gibt seinem Schatz ein Küsschen auf die Wange. Dabei legt Sophia ganz unauffällig ihren mit einem Diamanten geschmückten Ringfinger auf den Beckenrand – und das Juwel kann sich wirklich sehen lassen! Der Ex-"Chicago P.D."-Darstellerin scheint ihr neuer Beziehungsstatus auch sehr zu gefallen, wie ihr strahlendes Lächeln auf dem Foto und die Bildunterschrift vermuten lassen.

"Ich wünsche euch Freude. Liebe. Das Gefühl, gesehen zu werden. Das Gefühl, sicher zu sein. Gehalten zu werden. Dass ihr mit einem Lächeln auf dem Gesicht einschlaft" – das wünscht Sophia jedem, der ihren Beitrag sieht. Sie sei momentan einfach überglücklich und dankbar und wolle diese Freude und Euphorie gerne teilen.

Getty Images Sophia Bush bei der Staffel-zwei-Premiere von "Ted Lasso" im Juli 2021

Instagram / sophiabush Sophia Bush und Grant Hughes im Italienurlaub im August 2021

Wise Owl/MEGA Grant Hughes und Sophia Bush in New York

