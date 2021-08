Sylvie Meis' (43) Familie ist stolz auf sie! Vor Kurzem wurde bekannt gegeben, dass die gebürtige Niederländerin die neue Moderatorin von "Love Island" wird. Damit löst sie Jana Ina Zarrella (44) nach fünf Staffeln im Amt ab. Das große Kennenlernen der Islander findet bereits in wenigen Wochen statt. Im Interview mit Promiflash verriet Sylvie nun, was ihre Liebsten von ihrem neuen Job bei der Kuppelshow halten.

Die TV-Bekanntheit erzählte Promiflash: "Mein Ex-Mann [Rafael] hat gesagt, dass er Fan von 'Love Island' ist. Er liebt die holländische Version." Vielleicht wird Rafael van der Vaart (38) ja diese Staffel auch fleißig die deutsche Version mitverfolgen, um die TV-Rückkehr seiner Verflossenen nicht zu verpassen. Sylvie merkte an, wie glücklich sie über ihr TV-Comeback sei: "Es ist schön zu sehen, dass ich nach ein paar Jahren Pause wieder zurück in die Fernsehwelt gehen kann, nachdem ich mich sehr auf den Aufbau meiner Businesses konzentriert habe." Ihr Mann Niclas Castello freue sich ebenfalls sehr für sie. "Niclas hat gesagt, dass er so stolz ist und dass ich das sehr verdiene, weil ich habe das Fernsehen schon vermisst", berichtete sie.

Für die Dreharbeiten ist Sylvie auf Mallorca. Ihr Mann komme sie währenddessen bestimmt einmal besuchen. Dennoch stehe für sie ihr neuer Job als Moderatorin im Vordergrund: "Die vier Wochen, die ich dort bin, sind natürlich eine lange Zeit, aber ich bin [...] zum Arbeiten da, und da ist es auch wichtig, dass man sich darauf konzentriert."

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“, Montag, 30. August, um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Actionpress/ MAGICS Rafael van der Vaart, ehemaliger Fußballspieler

Getty Images Sylvie Meis und Rafael van der Vaart, 2012

KCS Presse / MEGA Sylvie Meis und Niclas Castello in St. Tropez

