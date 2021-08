Uwe Abel (51) stößt im Promi Big Brother-Weltall immer noch auf großen Widerstand. Erst sorgte der ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidat für Ärger, weil er sich zu viel Toast genommen hatte – dann hagelte es Kritik, weil er Ina Aogo (32) seine Nominierungskarte gegeben hatte, anstatt sie selbst zu behalten. Außerdem zog er sich immer weiter zurück und brachte sich in den Augen seiner Konkurrenten kaum noch ein. In den vergangenen Tagen öffnete er sich jedoch wieder – seine Mitbewohner scheinen ihm dafür aber nicht sonderlich dankbar zu sein: Insbesondere Daniela Büchner (43) schießt weiter gegen ihn!

In der aktuellen Folge erklärte Danni verärgert: "Er geht hier so durch. Das ist doch scheiße. Ich finde es nicht gut." Ihrer Meinung nach habe er zu spät angefangen, sich in die Gruppe zu integrieren. "Ich glaube, dass es ihm sehr viel Kraft gibt, zu wissen, dass er drei Mal nominiert war und drei Mal weitergekommen ist", vermutet die fünffache Mutter. Ina kann Dannis Äußerungen aber nur wenig nachvollziehen. Sie ist sich sicher, dass sie Uwe einfach nicht mehr in der Sendung sehen wolle – egal, was er mache.

Viele Twitter-Nutzer scheinen das ganz ähnlich wie die Frau von Fußballstar Dennis Aogo zu sehen. "Uwe kann machen was er will – die Büchnerin ist immer sauer", schrieb ein Zuschauer. Ein anderer kommentierte aufgeregt: "Ihr wolltet, dass er sich ändert und jetzt hat er sich geändert und jetzt ist das auch schlecht?!"

