Vor wenigen Wochen machte Stefano Zarrella (30) seine Partnerin Romina Palm (22) überglücklich. Der Instagram-Koch fragte die Germany's next Topmodel-Finalistin des Jahres 2021, ob sie seine Frau werden möchte. Und die Influencerin nahm den Antrag natürlich an. Seitdem ist nun schon eine Weile vergangen, doch das Paar äußerte sich nicht mehr zu seinem Vorhaben. Jetzt bietet Stefano endlich einen Einblick in Sachen Hochzeitsplanung.

Ein Fan wollte auf Instagram wissen: "Wann werdet ihr heiraten und nimmst du uns dann auch mit?" Mit einer Antwort ließ der kleine Bruder von Giovanni Zarrella (43) nicht lange auf sich warten. "Es gibt noch kein festes Datum, aber natürlich überlegen wir aktuell: wann, wie, wo, etc.", gibt Stefano preis.

Seinem Statement fügt der Kölner aber noch einen wichtigen Hinweis hinzu: "Wir möchten uns aber damit auch keinen Druck machen und werden euch Bescheid geben, sobald es steht." Wenn es so weit ist, kann man sich also über romantische Einblicke der Verlobten freuen.

Anzeige

Instagram / romina.gntm.2021.official Stefano Zarrella und Romina Palm in Rom

Anzeige

Instagram / romina.gntm.2021.official Stefano Zarrella und Romina Palm im Mai 2021

Anzeige

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella und Romina Palm im Juli 2021 in Rom

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de