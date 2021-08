Wird sie noch den Richtigen finden? Maxime Herbord (26) schien in Julian Dannemann (28) bei Die Bachelorette schnell ihren Favoriten ausgemacht zu haben. Doch der Beau verließ die Villa jetzt freiwillig – wie auch schon drei andere Kandidaten! Die gebürtige Aachenerin zweifelte daraufhin an sich selbst. Im Promiflash-Interview stellten ihre Vorgänger Andrej Mangold (34), Oliver Sanne (34) und Niko Griesert (30) sich nun aber hinter sie. "Ich finde es gut, dass Maxime so offen und ehrlich zu ihren Gefühlen steht", meinte Niko anerkennend.

