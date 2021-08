Paris Hiltons (40) Hochzeit wird gewaltig luxuriös! Anfang des Jahres verkündete die Hotelerbin überglücklich: Sie hat sich nach rund einem Jahr Beziehung mit ihrem Freund und Unternehmer Carter Reum verlobt! Tatsächlich steckt das It-Girl auch schon mitten in den Vorbereitungen für ihren großen Tag. Jetzt lieferte sie einen kleinen Einblick in ihre Planung und Vorstellungen: Paris und Carters' Trauung wird wohl richtig aufwendig!

Bei The Tonight Show with Jimmy Fallon plauderte die 40-Jährige nun aus: "Es wird ein dreitägiges Event, wir haben viel vor." Und natürlich wird Fashion-Liebhaberin Paris nicht dreimal dasselbe Kleid tragen – ganz im Gegenteil: "Es werden eine Menge Kleider werden, vermutlich zehn Stück", offenbarte die Blondine. "Ich liebe Outfit-Wechsel." Daraufhin erkundigte sich Moderator Jimmy Fallon (46), ob Carter ebenso viele Anzüge tragen wird: "Nein, er ist nicht so wartungsintensiv wie ich", antwortete die zukünftige Braut lachend.

Eines der zehn Kleider hat Paris tatsächlich schon gefunden – und zwar das wichtigste: ihr Brautkleid! "Ja, das ist im Grunde das Einzige, was ich bisher habe", gab sie in der TV-Show zu. Mehr Details wollte sie aber noch verraten. Da werden ihre Fans sich wohl noch in Geduld üben und überraschen lassen müssen.

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum

Getty Images Paris Hilton bei den MTV Movie & TV Awards, 2021

Getty Images Paris Hilton, 2020

