Die Liebe zu ihrem Freund Carter Reum will Paris Hilton (40) allen zeigen! Seit gut anderthalb Jahren geht das Paar inzwischen schon gemeinsam durchs Leben und will sich bald das Versprechen auf immer und ewig geben. Im Februar hatte der Autor um die Hand seiner berühmten Freundin angehalten, und Paris hatte freudig "Ja" gesagt. Anlässlich ihres neunzehnmonatigen Jubiläums veröffentlichte das It-Girl nun einen süßen Schnappschuss von sich mit dem Liebsten.

Am Mittwoch postete Paris das Foto aus Afrika auf ihrem Instagram-Profil. "Ich bin so dankbar, dass ich einen Partner fürs Leben gefunden habe, mit dem ich neue Abenteuer erleben und neue Möglichkeiten verfolgen kann", beteuerte sie und fuhr fort, dass sie dankbar für alles sei, was Carter für sie tue. "Ich kann es nicht erwarten, den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen. Du bist meine andere Hälfte und ich liebe dich dafür", beendete die 40-Jährige ihre romantische Lobeshymne.

Bereits im vergangenen Monat hatte die 40-Jährige mit einem Beitrag ihre Liebe für den Unternehmer zum Ausdruck gebracht. Zu einem Video der beiden Turteltauben schrieb die Blondine, dass ihr Verlobter ihre Welt zum Besseren verändert habe und sie froh sei, Carter an ihrer Seite zu haben. "So viele weitere Orte [haben wir] zusammen zu besuchen und zu entdecken", schwärmte sie abschließend über die Zukunft mit dem 40-Jährigen.

Instagram / parishilton Paris Hilton und Carter Reum

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum im Juni 2021

Instagram / parishilton Paris Hilton und Carter Reum im Juni 2021

