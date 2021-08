Jörg Draeger (75) meldet sich nach seinem Rauswurf bei Promi Big Brother erstmals zu Wort! Am Montagabend musste der Moderator den TV-Knast verlassen. Er wurde neben dem Bauer sucht Frau-Kandidaten Uwe Abel (51) und einigen anderen VIP-Mitstreitern nominiert – und erhielt letztendlich die wenigsten Anrufe von den Zuschauern. Doch wie geht es Jörg nach seinem Exit? Der gebürtige Berliner stellt jetzt klar, dass er nicht wirklich enttäuscht über sein Show-Aus ist!

Im Gespräch mit Melissa Khalaj (32) und Jochen Bendel (53) sprach der 75-Jährige bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" über seinen Rauswurf. "Ich habe von 'Promi Big Brother' nicht viel erwartet, weil ich gar nicht wusste, was da auf mich zukommt", erklärte Jörg. Letztendlich behalte er das Format aber in guter Erinnerung – und wolle auch nach der Show noch mit Melanie Müller (33), Danny Liedtke (31) und Marie Lang (34) in Kontakt bleiben.

Außerdem habe der 75-Jährige durch seine Teilnahme an der Sendung eine wichtige Erkenntnis gewonnen: "Das Wichtigste ist: Ich liebe meine Frau. Ich bin frisch verliebt in meine Frau." Bereits nach seinem Exit hatte der "Geh aufs Ganze!"-Star klargemacht, wie sehr er sich auf seine Liebste namens Petra freue. Als Jörg beim Verlassen des TV-Knasts gefragt wurde, was ihm während der Show am meisten gefehlt habe, äußerte er: "Meine Frau."

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

Anzeige

Instagram / joergdraeger.official Jörg Draeger mit seiner Frau Petra

Anzeige

ActionPress Jörg Draeger, TV-Moderator

Anzeige

Sat.1 Jörg Draeger und Daniela Büchner bei "Promi Big Brother" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de