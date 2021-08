Für welchen prominenten Bewohner ist die Reise im Promi Big Brother-Weltall heute schon zu Ende? Seit einigen Tagen wechseln die Kandidaten zwischen ihrer tristen Raumstation und dem beliebten Big Planet hin und her. Wie gewohnt landeten aber auch heute wieder einige Stars auf der Exit-Liste. Nach der Nominierung der Bewohner und den Anrufen der Zuschauer musste ein VIP seine Koffer packen: Für Jörg Draeger (75) ist das Kapitel bei Promi BB beendet!

Der Moderator stand neben seinem TV-Mitbewohner Uwe Abel (51) als Letzter auf der Liste – Jörg wurde daraufhin der Exit vom großen Bruder verkündet. Der 75-Jährige nahm die Entscheidung aber offensichtlich gelassen. Mit einem Lächeln auf den Lippen verabschiedete er sich von seinen Mitstreitern und begab sich auf den Weg ins Livestudio. Dort angekommen, wurde die TV-Legende prompt gefragt, was er während seiner Zeit im TV-Knast besonders vermisste – dabei war Jörgs Antwort klar: "Meine Frau!"

Für einige Zuschauer dürfte der Rauswurf überraschend gekommen sein. Immerhin wurde zuvor bei der gegenseitigen Nominierung am häufigsten Paco Steinbeck (46) genannt. Jörgs Name fiel hingegen kein einziges Mal. Habt ihr mit der finalen Entscheidung gerechnet? Stimmt in der Umfrage ab!

