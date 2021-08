Große Sorge um Katie Price (43)! Eigentlich kam das einstige Boxenluder zuletzt aus ihrer Jubelstimmung gar nicht mehr heraus. Erst am vergangenen Wochenende freute sie sich mit ihrem Sohn Junior Savva Andre (16), nachdem er einen Plattenvertrag bekommen hatte – doch jetzt gefror der fünffachen Mutter ihr Lächeln im Gesicht. Der Grund: In ihr Haus wurde eingebrochen und dabei wurde die Britin auch verletzt!

Die Polizei von Essex erklärte gegenüber The Sun: "Wir wurden heute Morgen, Montag, den 23. August, kurz nach 1:30 Uhr von Kollegen des Rettungsdienstes zu einem tätlichen Angriff gerufen." Als die Beamten dann am Tatort eintrafen, fanden sie Katie vor, die schlimme Verletzungen im Gesicht erlitten hatte. Die 43-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo sie derzeit wegen des Verdachts auf einen Kieferbruch und eines aufgeplatzten Auges behandelt wird.

Es gibt bereits auch Fortschritte in den Ermittlungen zu Katies Überfall. So wurde schon ein Mann wegen des Verdachts der Körperverletzung verhaftet und sitzt momentan in Untersuchungshaft. "Er bleibt vorerst in Gewahrsam", teilte die Polizei weiter mit, die nun ihre Untersuchung des Tatorts fortsetzen wird.

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, 2021

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de