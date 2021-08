Könnte aus den beiden etwas Ernstes werden? Bei Promi Big Brother kämpft Paco Steinbeck (46) im Moment um den Einzug ins Finale. In der gestrigen Folge bekam der TV-Superhändler zudem unerwarteten Damenbesuch, nämlich von der ehemaligen Köln 50667-Darstellerin Janine Pink (34). Die beiden hatten nämlich vor Beginn der Show bereits ein Date und konnten sich ein wenig kennenlernen! Nach ihrem Zusammentreffen im TV-Container erzählte Janine nun mehr über das Verhältnis zwischen ihr und Paco.

Bei der "Late Night Show" erzählte die Leipzigerin, dass sie beim ersten Date mit dem TV-Antiquitätenhändler vor zweieinhalb Wochen einen positiven ersten Eindruck von ihm hatte. Der Funke scheint ihrerseits zwar noch nicht ganz übergesprungen zu sein – doch das bedeutet wohl erst mal nicht so viel: "Das geht bei mir nicht so schnell, das passiert selten", gesteht Janine. Und trotz der angenehmen ersten beiden Treffen mit Paco will die 34-Jährige vorsichtig an die Sache herangehen: "Ich lasse mich davon aber nicht blenden – nur weil er beim ersten Date süß war, hat das nichts zu heißen", klärte sie lachend auf.

Der Grund für Janines bedachtsamen Umgang mit der möglichen Liaison dürften ihre negativen Beziehungserfahrungen sein. "Nach der Tobi-Nummer damals wird man dann auch ein bisschen vorsichtiger", gestand das Reality-Sternchen – und spielte damit wohl auf das unschöne Ende ihrer Beziehung mit Ex-Freund Tobias Wegener (28) an. Die beiden waren bei "Promi Big Brother" im Jahr 2019 als Paar aus der Sendung gegangen.

© SAT.1 Paco Steinbeck, "Promi Big Brother"-Teilnehmer

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, Reality-TV-Star

TVNOW / Olimpia Czarna Paco Steinbeck, Händler

