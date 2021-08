Fritz Wepper (80) gibt ein Gesundheitsupdate. Der Schauspieler ist an Hautkrebs erkrankt. Da der Krebs bereits gestreut hat, musste ihm im Februar ein Tumor im Bauchraum entfernt werden. Aufgrund von Komplikationen lag der Um Himmels Willen-Star anschließend fünf Monate lang auf der Intensivstation. Mittlerweile geht es ihm besser. In einer Reha-Klinik in Bayern kämpft Fritz sich Schritt für Schritt zurück ins Leben. Er will endlich wieder eigenständig gehen können.

Die lange Zeit auf der Intensivstation hat ihre Spuren bei dem 80-Jährigen hinterlassen. "Momentan arbeite ich daran, wieder gehen zu können. Nach so langer Zeit des Liegens hat natürlich die Muskulatur entsprechend abgebaut", offenbarte er im Bunte-Interview. In dieser schweren Zeit kann der gebürtige Münchner auf die Unterstützung seiner Lieben zählen. "Die täglichen Besuche von meiner Familie und von Freunden sind immer ein Highlight und geben mir viel Kraft. Wir machen uns die Stunden so schön und so heiter, wie es geht", schilderte er.

Am 17. August hatte Fritz zudem mit seiner Familie seinen 80. Geburtstag in der Reha gefeiert. Trotz seines angeschlagenen Gesundheitszustands hat er keine Wünsche für das neue Lebensjahr. "Das ist meine buddhistische Einstellung. Ich lebe im Hier und Jetzt und nehme alles, wie es ist. Ich quäle mich nicht damit, was sein könnte", erklärte der "Die Brücke"-Darsteller.

Instagram / fritzwepperoriginal Fritz Wepper, Dezember 2020

Getty Images Fritz Wepper, TV-Bekanntheit

Getty Images Fritz Wepper, Schauspieler

