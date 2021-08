Nico ist verwundert! Der gebürtige Hamburger möchte bei Bauer sucht Frau International die große Liebe finden. Für die Hofwoche hat er sich gleich drei Damen eingeladen, die er näher kennenlernen möchte. Tirza und Karin sind bereits angereist – dass sie noch Konkurrenz von einer dritten Bewerberin, Nicola, bekommen, erfahren sie erst jetzt. Und die Begeisterung darüber scheint nicht wirklich groß zu sein: Karin entschließt sich daraufhin sogar dazu, die Hofwoche abzubrechen!

Nur kurz nachdem Nico am Lagerfeuer die Hiobsbotschaft verkündet hatte, erklärte Karin: "Ich gucke mir das jetzt nochmal weiter an. Sollte das komplett eskalieren, werde ich dann natürlich eine Entscheidung fällen." Doch noch vor Nicolas Anreise am Folgetag entscheidet sie, dass sie gehen möchte. Über Nacht sei ihr bewusst geworden, dass der in Costa Rica lebende Landwirt sich für sie zu wenig ins Zeug lege: "Ich bin 48 Stunden hierhergeflogen. Ich zeige damit mein Interesse an ihm, aber mein Herz sagt mir, dass er sich für keine entscheiden kann."

Nico hatte bereits geahnt, dass er mit seinem Vorhaben, eine dritte Hofdame dazuzuholen, eine Frau verlieren könnte: "Sie hätte natürlich das ganze Recht der Welt, wenn sie sich jetzt entscheidet: 'Ich will gehen.'" Dennoch scheint er mit Karins Abreiseplänen überhaupt nicht gerechnet zu haben: "Das hat mich jetzt echt überrascht." Gegenüber der 50-Jährigen erklärte er, dass er, falls er etwas falsch gemacht habe, sich dafür entschuldigen möchte. Doch sie ließ sich von ihrer Entscheidung nicht mehr abbringen. In einem selbst geschriebenen Gedicht fasste sie zusammen: "Ich wünsche dir den Himmel auf Erden. Vielleicht kann im nächsten Leben etwas aus uns werden."

