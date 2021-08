Jill Lange (20) ist auch von Frauen nicht abgeneigt. Bei Are You The One – Reality Stars in Love sorgte das Reality-TV-Sternchen in der aktuellen Folge wahrscheinlich für den bisher wohl heißesten Moment der Staffel: Die Brünette landete zusammen mit Ex-Bachelorette-Teilnehmer Alexander Golz (25) in der Kiste. Für Bettabenteuer muss es aber nicht immer das männliche Geschlecht sein – auch Frauen kommen für Jill seit einiger Zeit infrage.

Das verriet der Tattoo-Fan jetzt bei einem Q&A in seiner Instagram-Story. "Das war nicht immer so, aber gerade in der letzten Zeit finde ich Frauen immer interessanter, manchmal sogar interessanter als Männer", gab Jill zu. Warum sich ihr Geschmack verändert hat, wisse sie nicht. Vielleicht sei es nur eine Phase, munkelte die Beauty. "Ich glaube, ich würde sagen, dass ich es nicht an dem Geschlecht ausmache, ob ich eine Person gut finde oder nicht."

Dass sich die Are You The One?-Bekanntheit auch zum weiblichen Geschlecht hingezogen fühlt, sei ihr schon etwas länger bewusst. "Frauen sind einfach so tolle Wesen und besser als Männer. Aber ich würde nicht sagen, dass ich nur auf Männer oder nur auf Frauen stehe", fasste Jill abschließend zusammen.

Instagram / jill_langee Jill Lange, "Are You The One?"-Kandidatin 2021

Instagram / jill_langee Jill Lange, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / jill_langee Jill Lange, Reality-TV-Darstellerin

