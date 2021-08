Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Zuma Rossdale (13)! Im Jahr 2008 kam der 13-Jährige als zweites Kind von Gwen Stefani (51) und Gavin Rossdale (55) auf die Welt. Seine berühmten Eltern gaben ihm den besonderen Namen Zuma Nesta Rock. Sechs Jahre später folgte sein Bruder Apollo Bowie Flynn (7). Inzwischen ist Mama Gwen mit Sänger Blake Shelton (45) verheiratet. Jetzt durfte die Familie einen ganz besonderen Tag feiern: Zumas 13. Geburtstag stand an!

Zu Zumas Ehrentag widmete ihm seine Mutter auf Instagram süße Zeilen. "Herzlichen Glückwunsch an mein Zuma-Baby. Wir lieben dich so sehr", schwärmte die 51-Jährige von ihrem Zweitältesten. Doch Gwen teilte nicht nur süße Worte anlässlich des Geburtstages ihres Kindes, sondern postete auch ein knuffiges Babyfoto von ihrem Sohn. Auf dem Schnappschuss macht Baby Zuma große Augen und schaut total happy in die Kamera.

Doch den besonderen Tag verbrachte Zuma offenbar nicht nur mit Mama Gwen. In ihrer Instagram-Story gewährte die Sängerin ihren Fans einen Blick auf die Geburtstagsparty ihres Sohnes, bei der sie, seine Brüder Kingston (15) und Apollo und Blake Shelton teilnahmen. Glücklich grinste die Familie auf dem Schnappschuss und umringte das Geburtstagskind.

Instagram / gwenstefani Gwen Stefanis Sohn Zuma Nesta Rock Rossdale als Baby

Instagram / gwenstefani Zuma Rossdale, Sohn von Gwen Stefani und Gavin Rossdale

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani mit ihren Kindern Apollo, Zuma und Kingston und ihrem Ehemann Blake Shelton

