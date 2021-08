Selbst ein Vollprofi wie Adam Levine (42) vermasselt mal seinen Auftritt! Dass seine Fans nicht immer zufrieden die Konzerthalle verlassen, sollte der Maroon 5-Frontmann bereits gewohnt sein. Denn dass er im Februar 2020 während eines Auftritts lustlos und desinteressiert gewirkt haben soll, haben ihm einige Zuschauer immer noch nicht verziehen. Nun erlaubte sich der Sänger auch schon den nächsten Schnitzer: Auf der Bühne vergaß er seinen Text und musste seine Performance deshalb sogar unterbrechen!

Am Donnerstag stand der 42-Jährige bei einem Maroon-5-Konzert in Milwaukee auf der Bühne. Dabei gab der Musiker auch einen seiner größten Hits "She Will Be Loved" zum Besten, wie in einem Video, das TMZ vorliegt, zu sehen ist – soweit zumindest der Plan. Allerdings irrte sich der Frontmann schon zu Beginn des Songs im Vers und sang versehentlich den zweiten. Nachdem er diesen Fauxpas noch ignorieren wollte, hing er im Text nur kurz darauf aber schon wieder. "Ich hab's versaut", stellte Adam daraufhin recht trocken fest und unterbrach dann den Auftritt. "Seit 20 verdammten Jahren singe ich dieses Lied [...] und ich habe es noch kein einziges Mal vermasselt!", gab er sich schließlich dann doch fassungslos. Das Publikum, das den Songtext beherrschte, jubelte dennoch.

Seine Fans vergaben Adam seinen Fehltritt also auf der Stelle. Der Sänger betonte trotzdem: "Ich will, dass ihr wisst, dass das nicht geplant war – es war einfach ein Fehler. Und ich stehe zu meinen Fehlern." Schließlich setzte er die Performance fort – dieses Mal mit der richtigen Zeile.

Getty Images Adam Levine bei der Vanity Fair Oscar Party in Beverly Hills im Februar 2020

Getty Images Adam Levine mit Maroon 5 beim 2018 iHeartRadio Music Award

Getty Images Adam Levine beim Auftritt von Maroon 5 in der Halbzeit des Superbowls 2019

