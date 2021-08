Eric Sindermann (33) hat einen ganz großen Meilenstein erreicht. Der Ex on the Beach-Star sitzt seine Zeit derzeit im TV-Container bei Promi Big Brother ab. Dort hat er in den vergangenen Tagen immer wieder betont, wie sehr er sich wünscht, eine angesehene Person des öffentlichen Lebens zu werden. Jahrelang hatte er seiner Aussage nach dafür gekämpft, für Schlagzeilen in der Presse zu sorgen. Das hat der Modedesigner mittlerweile zwar geschafft – ein Ziel war aber noch nicht erreicht: Die Verifizierung auf Instagram. Jetzt ist der blaue Haken aber endlich da.

"Da ist das Ding", schrieb sein Social-Media-Team vor wenigen Minuten auf Instagram. Während der Ex-Handballer weiterhin unwissentlich im TV-Weltall verweilt und bei Zuschauern und Mitbewohnern um Anerkennung buhlt, wurde sein Profil ganz offiziell als "verifiziert" gekennzeichnet. Hinter seinem Namen steht jetzt ein kleiner, weißer Haken auf blauem Hintergrund. "Vier Jahre haben wir darauf hingearbeitet und jetzt ist es endlich so weit. Dr.Sindsen got verified", heißt es in dem Posting weiter.

Bei "Promi Big Brother" hatte der 33-Jährige mehrfach betont, warum ihm das Ganze so wichtig ist. "Ich bin nach dieser Show ein Promi. Ich will weltberühmt werden. Das ist mein Lebensinhalt. Und ich will auch eine Million Follower haben", äußerte er. Aktuell hat der Fashion-Liebhaber es allerdings "erst" auf etwas mehr als 40.000 Abonnenten geschafft. Bis er die Million knackt, dürfte Eric also noch ein bisschen warten müssen.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, bekannt als Designer "Dr. Sindsen"

© SAT.1/Marc Rehbeck Eric Sindermann bei "Promi Big Brother"

TVNow Eric Sindermann, bekannt als "Dr. Sindsen"

