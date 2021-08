Eric Sindermann (33) wünscht sich Fame – daraus macht der Modedesigner auch kein Geheimnis. Tatsächlich ist der ehemalige Profihandballer auch auf einem guten Weg: Aktuell ist er täglich bei Promi Big Brother im TV zu sehen. Auch bei Ex on the Beach begeisterte er mit seinen frechen Sprüchen und seinem Selbstbewusstsein zahlreiche Zuschauer. Doch das reicht dem Berliner noch nicht! Eric fehlt zu seinem Glück noch etwas ganz Bestimmtes: der blaue Haken auf Instagram.

Zur Erklärung: Der blaue Haken verifiziert die Echtheit eines Accounts auf der Social-Media-Plattform – ist aber nur Personen des öffentlichen Lebens vorbehalten. Genau diese Klassifizierung wünscht Eric sich: "Wenn du diesen blauen Haken hast, sieht jeder: Der ist wichtig. Und ich möchte gerne wichtig sein", betont der 33-Jährige bei "Promi Big Brother". "Ich bin nach dieser Show ein Promi. Ich will weltberühmt werden. Das ist mein Lebensinhalt. Und ich will auch eine Million Follower haben." Aktuell hat er 36.500 Instagram-Follower.

Da gibt es nur noch ein Problem: Eric weiß nicht, wie er den blauen Haken bekommt! Seine "Promi Big Brother"-Kollegen sind da auch keine Hilfe. "Bei mir war der auf einmal da!", erklärt Melanie Müller (33). "Mir hat den einer geschenkt!", verrät Barbara "Babs" Kijewski. Daraufhin verkündet Dr. Sindsen: "Also dann frage ich Big Brother, ob er das für mich machen kann: Big Brother – ich möchte den blauen Haken!" Ob das wohl funktionieren wird? Eigentlich muss man den blauen Haken selbst bei Instagram beantragen...

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

© SAT.1 Eric Sindermann bei "Promi Big Brother"

© SAT.1/Marc Rehbeck Eric Sindermann bei "Promi Big Brother"

© SAT.1/Marc Rehbeck Eric Sindermann bei "Promi Big Brother"

