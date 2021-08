Wieso hat Oliver nicht die Wahrheit gesagt? Der Bestatter versucht bei Bauer sucht Frau International das Herz der Wahl-Mexikanerin Calina zu erobern – und gibt dabei ganz schön Gas. Vielleicht sogar zu viel? In der vergangenen Folge crashte er beispielsweise das Date der Landwirtin mit seinem Konkurrenten Rainer. Jetzt scheint er sich erneut in den Vordergrund drängen zu wollen: Oli wollte Calina überraschen – damit ihm das gelingen konnte, hat er sie allerdings angelogen!

In der aktuellen Episode des Datingformats erzählte der Bayer seiner Auserwählten, dass er geträumt habe, dass sie zusammen auf einen Baum geklettert seien. Mehrere Stunden später bei der gemeinsamen Gartenarbeit fällt ihm ein, genau diesen Baum auf dem Weg zum Garten gesehen zu haben und fragte, ob er kurz nochmal danach schauen könnte. "Das fand ich in dem Moment eine gute Ausrede, eine kleine Notlüge, weil ich ja in Wirklichkeit die Calina mit ihrem Auto überraschen möchte und da habe ich mir halt die Geschichte mit dem Baum einfallen lassen", klärte der 44-Jährige im Interview auf. Denn Calinas Auto hatte auf halber Strecke von ihrem Zuhause zum Beet einen Platten bekommen. Oli sprach sich daraufhin hinter ihrem Rücken mit einem Dorfbewohner ab, der ihm einen Ersatzreifen vorbeibrachte und montierte das neue Rad an.

Später düste er mit dem reparierten Wagen zum Garten. Calina stand bei diesem Anblick die Freude ins Gesicht geschrieben – sie war total begeistert. Doch was sagt Rainer dazu, dass Oli ihm scheinbar wieder versucht hat, die Show zu stehlen? Der dreifache Vater verriet: "Das juckt mich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, mich hat es sehr gefreut, dass er sich drum gekümmert hat, weil ich nicht zu Fuß zurücklaufen will."

