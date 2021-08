Ob diese Aktion seine Chancen bei Calina schmälert? Die Deutsch-Amerikanerin Calina sucht bei "Bauer sucht Frau International" zurzeit als einzige Dame ihren Partner fürs Leben im TV. In ihrer Wahlheimat Mexiko empfängt die Obst- und Gemüsebäuerin ihre beiden Hofmänner aus Deutschland: Oliver und Rainer. In den ersten Stunden ihres Kennenlernens kommt es aber sogleich zu unschönen Szenen: Die ersten romantischen Augenblicke zwischen Calina und Rainer werden von Oli unterbrochen.

In der Auftaktfolge der RTL-Kuppelshow genießen Rainer und die zweifache Mutter am Abend einen kurzen Moment der Zweisamkeit – und haben mit ihrem gemeinsamen spirituellen Interesse auch ein verbindendes Gesprächsthema gefunden. "Es war schön, diese Zeit beim Sonnenuntergang mit Rainer alleine zu haben. Ich glaube, das Meer strahlt diese Romantik aus", schwärmt Calina über diese gemeinsame Erfahrung. Doch der intime Augenblick hält nicht allzu lange an: Rainers Mitstreiter Oliver möchte auch seine Chance nutzen, um die Bäuerin zu beeindrucken.

Mit seinem Akkordeon und einem einstudierten spanischen Song gesellt er sich zu seiner Angebeteten und Rainer. "Spätestens am Ende des Liedes würde ich mir wünschen, dass Calina mir um den Hals fällt", äußert er sich selbstbewusst. So weit kommt es aber nicht: Die Bäuerin lacht und genießt die Performance zwar, doch Oli bemerkt, dass sein Dazwischenfunken vielleicht ein Fehler war: "Ich habs in dem Moment gespürt, dass ich störe", gesteht er im Nachhinein.

