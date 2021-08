Yeliz Koc (27) ist einfach nur überglücklich! Ende Februar dieses Jahres hatte die ehemalige Bachelor-Kandidatin überraschend verkündet, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwartet. Seitdem gibt die gebürtige Hannoveranerin ihren Fans auf Social Media immer wieder kleine Updates zu ihrer Schwangerschaft. Auch dass sie und ihr Partner Jimi Blue Ochsenknecht (29) sich auf ein kleines Mädchen freuen, verriet sie bereits. Jetzt teilte die werdende Mama ein sommerliches Babybauch-Pic, mit dem sie ihre Fans entzückte.

Auf Instagram teilte der Realitystar nun einen Schnappschuss aus ihrem Urlaub. In einem luftigen gelben Kleid posierte die 27-Jährige stolz mit ihrem runden Babybauch. In der Bildunterschrift brachte Yeliz in Form zweier Emojis schließlich zum Ausdruck, wie glücklich sie über ihre Schwangerschaft ist. Unter dem Post verwendete die TV-Persönlichkeit nämlich ein kleines Engels-Emoji und eine Blume sowie den Hashtag #blessed – zu Deutsch: Gesegnet.

Erst Anfang der Woche hatte die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin ihre runde Körpermitte auf einer hübschen Momentaufnahme präsentiert. Unter dem Bild hatte sie bereits erklärt, dass sie es gar nicht glauben könne, dass sie schon ganz bald Mutter werde. "In den nächsten 10 bis 11 Wochen kommt die Kleine zur Welt", versicherte die brünette Schönheit und fuhr fort, dass es für sie einfach das größte Wunder dieser Welt sei. "Dein eigenes Fleisch und Blut", hatte Yeliz abschließend zu dem Schnappschuss geschrieben.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im August 2021

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im August 2021

