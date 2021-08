Was sagt Lena Schiwioras Ex dazu? 2019 hatte die Blondine mit ihrem damaligen Freund Robin Riebling ihre Beziehung bei Temptation Island auf die Probe gestellt. Ihre Liebe überstand die Show zwar, doch die beiden gaben Anfang des Jahres ihre Trennung bekannt. Nun sucht Lena ihren Traummann in der neuen Staffel von Love Island. Gegenüber Promiflash verrät Lena, ob Robin von ihrer Kuppelshow-Teilnahme weiß…

"Ich habe ihm das aus Respekt natürlich im Vorfeld gesagt", betont die Blondine im Gespräch mit Promiflash. Die beiden seien im Guten auseinandergegangen und gerade deswegen wäre es nicht fair gewesen, ihn ins kalte Wasser zu schmeißen. Sie hätte nicht gewollt, dass Robin sie erst im Fernsehen sehen würde. "Natürlich war es komisch, gerade auch weil er weiß, wenn ich wirklich einen Mann an meiner Seite möchte, dass ich es ernst meine und ich ein Beziehungsmensch bin."

Dass ihre lange Beziehung mit Robin die anderen männlichen Islander abschrecken könnte, glaubt Lena nicht. "Ich würde es eher so sehen, dass ich eine treue Seele bin. Über das halbe Jahr Singlesein kann man sich jetzt streiten. Das Wichtigste ist aber doch, dass man für sich selber weiß, dass der Zeitpunkt gekommen ist, an dem ich offen für Neues bin", erklärt die Influencerin. Eine Trennung würde außerdem nicht von heute auf morgen passieren, daher sei man dann schon bereit für etwas Neues.

Lena Schiwiora, "Love Island"-Kandidatin

Robin Riebling im August 2021

"Love Island"-Kandidatin Lena

