Lena Schiwiora und Robin Riebling gehen von nun an getrennte Wege! Sie waren das Temptation Island-Traumpaar der ersten Staffel. Schon während des Fremdflirt-Formats wurde den beiden damals klar: Sie gehören zusammen. Letztendlich setzte Robin dieser TV-Erfahrung noch das Krönchen auf und sorgte für einen absoluten Wow-Moment: Er machte der Blondine am Ende des Treue-Experiments einen Antrag. Umso schockierender ist nun die Nachricht, dass Lena und Robin nun kein Paar mehr sind.

In ihren Instagram-Storys verkündeten die ehemaligen Turteltauben, dass ihre Beziehung unglücklicherweise gescheitert ist. "Wir gehen von nun an getrennte Wege", hieß es in dem Statement. Allerdings haben Lena und Robin sich wohl im Guten getrennt: "Wir blicken dennoch auf eine wunderschöne Zeit zurück und auf Erlebnisse, die uns für immer verbinden und die wir niemals vergessen werden." Die beiden stellen weiterhin klar, dass sie sich trotz des Endes ihrer Liebe nicht als Menschen verlieren wollen.

Die Nachricht über das Liebes-Aus kommt nicht von ungefähr: Schon seit Längerem hatten Follower der beiden gewittert, dass irgendetwas nicht stimmt. Daher seien auch immer öfter Fragen nach dem Beziehungsstatus von Lena und Robin eingetrudelt, wie sie nun verrieten.

TVNOW Robin und Lena beim "Temptation Island"-Finale

Instagram / robin_riebling Robin Riebling und Lena Schiwiora im Mai 2019 auf Mallorca

Instagram / robin_riebling Lena Schiwiora und Robin Riebling

