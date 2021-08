Auch die Schwangerschaft brachte Chris Broy und Evanthia Benetatou (29) nicht mehr zueinander. Obwohl der Kampf der Realitystars-Teilnehmer und die frühere Bachelor-Beauty ein Kind zusammen haben, gehen sie seit einigen Monaten getrennte Wege. Die Liebe des Paares hat offenbar nicht ausgereicht, um in eine gemeinsame Zukunft als Familie zu starten. Mittlerweile liefern sie sich sogar immer wieder öffentliche Schlammschlachten. Jetzt hat Chris in einem mehrteiligen Video pikante Details ausgepackt und betonte: Er hat mitten in einer Megakrise von der Schwangerschaft seiner damaligen Partnerin erfahren.

"Als ich erfahren habe, dass Eva schwanger ist, war es eigentlich der Tiefpunkt unserer Beziehung. Ich war schon drei, vier Tage bei meiner Mama nach einem heftigen Streit und ich bin dem aus dem Weg gegangen", erinnerte sich der TV-Star jetzt in einem ausführlichen Instagram-Clip zurück. Er habe Eva damals einige Tage nicht gesehen und schließlich einen Anruf erhalten, dass sie ihm etwas Wichtiges mitteilen müsse. "Dann war es so weit: Sie war schwanger", erzählte Chris und ergänzte, dass beide damals versucht hatten, ihre Beziehung – vor allem für das Kind – zu retten.

"Natürlich versucht man dann zu sagen: Alles, was davor war, ist vergessen. Da ist ein Kind unterwegs und man versucht, sich noch mal zusammenzureißen", äußerte er. Allerdings habe der kurzzeitige Aufschwung nicht dazu geführt, dass alles wieder beim Alten war. "Es war mehr Tolerieren, als Zärtlichkeiten austauschen", schilderte der Kölner. Im Alltag sei es dann immer wieder eskaliert – und die schönen Babynews hätten das zerrüttete Verhältnis nicht wieder kitten können.

Evanthia Benetatou und ihr Sohn George Angelos

Eva Benetatou und Chris Broy

Chris Broy, 2021 in Köln

