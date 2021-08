Wie viel gab Lucy Hellenbrecht (22) beim Kennenlernen ihres Freundes von sich preis? Die ehemalige Kandidatin der vergangenen 16. Staffel von Germany's next Topmodel zeigte sich zuletzt häufig mit einem unbekannten jungen Mann in ihrer Instagram-Story. Gegenüber Promiflash bestätigte sie daraufhin auf Anfrage: Ja, sie hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Aber hat Lucy ihren Schatz auch direkt in ihre Vergangenheit eingeweiht?

"Nein, ich habe es nicht von Anfang an erzählt und ich kam auch nicht dazu, weil er es durch die öffentlichen Medien erfahren hat", räumt die Blondine gegenüber Promiflash ein und bezieht sich damit auf ihren Trans-Hintergrund. Lucy wurde im falschen Körper geboren und unterzog sich Anfang des Jahres einer geschlechtsangleichenden Operation. "An sich doof gelaufen, aber so hat sich wenigstens sehr früh rausgestellt, dass das Ganze für ihn kein Thema ist", resümiert sie.

Die Angst vor Ablehnung sei bei Lucy zuerst sehr groß gewesen. "Erfahrungsgemäß ist die Chance nun mal sehr hoch, dass mein Gegenüber damit nicht klarkommt", schätzt sie die Lage ehrlich ein, fügt aber erleichtert hinzu: "Aber er hat die gleiche Einstellung wie ich, nämlich dass es einfach keinen Unterschied macht und das hat er mir auch so vermittelt."

Instagram / lucyhellenbrecht.official Lucy Hellenbrecht mit ihrem Freund

Instagram / lucyhellenbrecht.official Ex-GNTM-Teilnehmerin Lucy Hellenbrecht im August 2020

Instagram / lucy.gntm2020.official Lucy Hellenbrecht, Model

