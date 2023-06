Wieder vergeben? Lucy Hellenbrecht lernt jemanden kennen

Ist Lucy Hellenbrecht (24) wieder vom Markt? Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist – soweit öffentlich bekannt – seit rund zwei Jahren solo. Nach der Trennung von ihrem damaligen Freund Nikita scherzte sie im Netz darüber, erst mal ihr Single-Leben genießen zu wollen. Doch ist das jetzt vorbei? Am Donnerstag zeigte sich Lucy auf dem roten Teppich mit männlicher Begleitung. Gegenüber Promiflash verriet sie, was da läuft!

"Ich habe einen guten Freund von mir mitgebracht, Jean", erzählte Lucy bei der Deutschlandpremiere von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" gegenüber Promiflash. Sie seien kein Paar – nur Freunde aber wohl auch nicht: "Wir schauen einfach mal, wo die Reise hingeht." Auf die Frage, ob sie sich ernsthaft daten, antwortete die 24-Jährige jedoch: "Kein Kommentar."

Vor wenigen Tagen haben Lucy und Jean bereits ein gemeinsames Instagram-Video hochgeladen. Darin gaben sie unter anderem preis, dass sie sich bereits seit Februar kennen. Der Berliner hatte Mitte des Monats erstmals ein Selfie mit der Rote Rosen-Darstellerin geteilt.

Das Erste Lucy Hellenbrecht bei "Rote Rosen"

Instagram / lucyhellenbrecht.official Lucy Hellenbrecht, Model

Instagram / jean.arevalo_ Lucy Hellenbrecht und Jean Arevalo im Juni 2023

