Fallen Lucy Hellenbrecht "Rote Rosen"-Liebesszenen schwer?

Lucy Hellenbrecht (23) ist jetzt auch Schauspielerin – hat sie Hemmungen vor der Kamera? Die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin ist Teil der aktuellen Staffel von Rote Rosen. Dort spielt Heidi Klums (49) ehemaliger Schützling die Pferdewirtin Nici, die in der Soap eine spannende Liebesgeschichte hat: Sie verguckt sich Hals über Kopf in Finn (Lucas Bauer) und zwischen den beiden geht es schließlich heiß her! Aber wie war es für Lucy, in ihrem ersten Schauspieljob direkt Liebesszenen zu drehen? Hat sie sich mit ihrem Kollegen dabei wohlgefühlt?

Genau diese Frage stellte Promiflash ihr jetzt im Interview. "Lucas und ich hatten keine Berührungsängste, weil wir beide eine lockere Mentalität haben", plauderte die 23-Jährige aus dem Nähkästchen. Im Gegenteil erklärte Lucy sogar: "Romantische Szenen mit Lucas zu spielen, macht auf jeden Fall Spaß. Was einfach daran liegt, dass wir uns miteinander wohlfühlen und beide locker und professionell sind."

Und wie ist Lucy insgesamt vor der Kamera zurechtgekommen – auch in Bezug auf ihren Trans-Hintergrund? "Ich habe mich definitiv in der Rolle der Nici zurechtgefunden. Ich kann sie mittlerweile gut lesen und begreifen", betonte die Influencerin und erklärte weiter: "Dass ich selbst trans bin, gibt mir einfach die nötige Glaubhaftigkeit, über dieses Thema zu reden."

Instagram / lucyhellenbrecht.official Lucy Hellenbrecht, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / lucyhellenbrecht.official Lucy Hellenbrecht, Model

Das Erste Lucy Hellenbrecht bei "Rote Rosen"

