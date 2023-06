Ist "Indiana Jones 5" der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören?

Es ist das Ende einer Ära! In wenigen Tagen erscheint der fünfte und finale Teil von Indiana Jones weltweit in den Kinos. Damit verabschiedet sich Harrison Ford (80) endgültig von dem beliebten Charakter des Archäologen und Abenteurers. Seit 1981 gibt er diese Rolle nun schon zum Besten und konnte Fans weltweit begeistert. Damit soll jedoch nun Schluss sein. Doch was sagen die prominenten Fans des Franchise zu dem Ende? Gegenüber Promiflash äußern Stars ihre Meinung!

"Ich glaube, viele von uns hätten gar nicht damit gerechnet, dass es überhaupt noch fünf Teile geben wird. Ich finde es fantastisch, dass das so ist, aber ich finde es auch toll, wenn es glorreich endet", plaudert Schauspieler Jannik Schümann (30) im Interview mit Promiflash auf der Premiere von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" in Berlin aus. Auch Model Lucy Hellenbrecht (24) hofft auf einen schönen Abschluss. Insbesondere das Alter des Hauptdarstellers sei für sie wohl ein Grund dafür, dass sie sich mit dem Ende abfindet. "Obwohl ich mir nicht wünsche, dass er aufhört, darf er auch in seinen wohlverdienten Ruhestand gehen", erklärt sie.

Der diesjährige Bachelor David Jackson sieht das ganz ähnlich. Laut ihm müsse eine Filmreihe nämlich "nicht unnötig in die Länge" gezogen werden, sondern sprichwörtlich dann enden, wenn es am schönsten sei. "Deswegen glaube ich, ist es ein ganz guter Zeitpunkt", erklärt der Rosenkavalier.

Getty Images Jannik Schümann bei der Premiere von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" in Berlin

Instagram / lucyhellenbrecht.official Lucy Hellenbrecht im April 2023

Getty Images David Jackson und Lisa Mieschke bei der Premiere von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals"

