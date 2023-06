Vivien kein Model? Das sagt Lucy Hellenbrecht zum GNTM-Hate

Lucy Hellenbrecht (24) kann das gar nicht nachvollziehen! Das Model hatte selbst 2020 an der 15. Staffel der erfolgreichen Castingshow Germany's next Topmodel teilgenommen und die Herzen vieler Fans gewinnen können. Erst vor wenigen Tagen fand die Sendung ein neues Topmodel und die Gewinnerin dieses Jahres: Vivien Blotzki. Einige Zuschauer konnten Heidi Klums (50) Entscheidung jedoch so gar nicht nachvollziehen und bombardierten die Beauty mit Hate. Lucy gibt gegenüber Promiflash nun zu, wie unangebracht sie das findet!

"Ich habe natürlich auch die Kritik an dem Sieg von Vivien mitbekommen und ich finde das ein bisschen schade, weil ich war selber vor drei Jahren in der Position, dass sich Leute gewünscht haben, dass ich rausfliege und stattdessen andere weiterkommen", äußert sich die 23-Jährige im Interview mit Promiflash auf der Premiere von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" in Berlin. Lucy wolle es nämlich niemals einer Kandidatin wünschen, das Gefühl zu bekommen, unverdient einen Platz zu bekommen.

In einem exklusiven Gespräch gab Vivien zuvor zu, dass sie selbst nicht mit einem Sieg gerechnet habe. "Es ist nicht so, dass ich mir sicher war, dass es so kommt. Ich glaube, das war keine von uns", gab die diesjährige GNTM-Siegerin zu. "Ich weiß es, aber es ist noch nicht so richtig angekommen. Das sind natürlich so tausend Gefühle, die in mir sind. Voll das Durcheinander", erklärte sie ihre Gefühle kurz nach der Show.

