Neu im "Rote Rosen"-Cast: Wie gefällt es Lucy Hellenbrecht?

Lucy Hellenbrecht (23) hat einen neuen Karriereweg eingeschlagen – und zwar als Schauspielerin! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin steht seit einigen Monaten für die beliebte Vorabendserie Rote Rosen vor der Kamera: In der 20. Staffel der Sendung spielt das Model die junge Pferdewirtin namens Nici. Aber wie gefällt Lucy denn eigentlich die Arbeit am Set? Promiflash hat bei der Influencerin nachgefragt...

"Die Schauspielerei gefällt mir unfassbar gut", schwärmte Lucy jetzt gegenüber Promiflash und betonte zudem: "Ich habe eine neue Leidenschaft von mir entdeckt und würde es lieben, auch nach 'Rote Rosen' bei der Schauspielerei zu bleiben." Aus diesem Grund gebe sich die 23-Jährige bei ihrer Arbeit vor der Kamera auch besonders viel Mühe und halte die Augen nach neuen Chancen offen.

Außerdem profitiere Lucy bei dem TV-Projekt von ihrer Vorerfahrung als Model. "Ich habe auf jeden Fall einen Vorteil dadurch, weil ich einfach die Kamera gewohnt bin, nicht schüchtern bin und keine Berührungsängste habe", fasste sie zusammen. Allerdings seien ihre Kenntnisse auch gelegentlich ein Nachteil. "Weil ich manchmal direkt in eine Pose verfalle und nicht einfach lässig stehe", erklärte sie.

Instagram / lucyhellenbrecht.official Lucy Hellenbrecht im Februar 2022 in Hamburg

Instagram / lucyhellenbrecht.official Lucy Hellenbrecht, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / lucyhellenbrecht.official Lucy Hellenbrecht im Februar 2022

