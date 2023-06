Lucy Hellenbrecht findet Kritik an Viviens GNTM-Sieg schade

Lucy Hellenbrecht (24) hat eine klare Meinung. Das Model hatte selbst im Jahr 2020 an Germany's next Topmodel teilgenommen. In der diesjährigen Staffel gewann Vivien Blotzki die Castingshow – als erstes Plus-Size-Model. Viele Fans kritisierten das – doch das findet Lucy ziemlich schade. "Ich war halt selber vor drei Jahren in der Position, dass sich Leute gewünscht haben, dass ich rausfliege [...] und ich würde das niemals der Kandidatin wünschen, dass sie das Gefühl bekommt, sie hat den Platz unverdient", führt sie gegenüber Promiflash aus.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de