Süße Videos: Was geht bei Lucy Hellenbrecht und GNTM-Lian?

Lucy Hellenbrecht (26) und Lian Hansen bringen die Gerüchteküche mächtig zum Brodeln: Seit einigen Tagen zeigen sich die Germany's Next Topmodel-Bekanntheiten immer wieder innig zusammen auf Instagram. In einem geposteten Video ist zu sehen, wie die beiden kaum die Finger voneinander lassen können – sie turteln, was das Zeug hält. "Dating Storys", schreibt Lucy schlicht dazu und fügt dem Posting zwei rosafarbene Herz-Emojis hinzu.

Viele Fans sind sich aufgrund der innigen Aufnahmen sicher, dass Lucy und Lian ein Paar sein könnten – und gratulieren den beiden sogar schon zu ihrem vermuteten Liebesglück. "Ihr seht so glücklich zusammen aus. Alles Gute", "Endlich – oh mein Gott, ich freue mich so für dich" oder "Oh, wow, wie toll! Ich hoffe, dass es mit Lian jetzt endlich mal hält ... Ihr seid ein Traumpaar", lauten nur einige der liebevollen Reaktionen in der Kommentarspalte. Auf ihrem Social-Media-Kanal deutet die 26-Jährige an, dass sie das Geheimnis, was zwischen ihr und dem Lockenkopf läuft, in Kürze lüften wolle.

Lucy outete sich im Alter von 18 Jahren als Transgender. Sie wurde durch ihre Teilnahme an der 15. Staffel von GNTM bekannt und belegte dort den 16. Platz. Ende 2020 ließ die Influencerin ihre geschlechtsangleichenden Operationen durchführen. Lian war hingegen in der diesjährigen Jubiläumsstaffel der Castingshow zu sehen. In der zwölften Folge musste er zusammen mit den Kandidaten Mattis und Tim die Heimreise antreten. "Es tut mir leid, dass ihr Los Angeles jetzt gar nicht richtig genießen konntet", erklärte Chefjurorin Heidi Klum (51) ihnen.

Instagram / lucyhellenbrecht.official Lucy Hellenbrecht und Lian Hansen, März 2025

Michael de Boer / ProSieben "Germany's Next Topmodel"-Kandidat Lian

