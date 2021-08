Lucy Hellenbrecht (22) könnte gerade wohl kaum glücklicher sein. Beruflich machte sich das Model seit seiner Teilnahme bei Germany's next Topmodel im Jahr 2020 auf Instagram einen Namen. Dort teilt Lucy auch private Einblicke mit ihren Followern. Und in Bezug auf ihr Privatleben hat die junge Frau jetzt tolle Neuigkeiten zu verkünden! Gegenüber Promiflash bestätigt sie: Sie ist wieder in festen Händen.

"Ja, ich habe auch gehört, dass ich wieder vergeben bin. Das kann ich definitiv bejahen", witzelt Lucy auf Promiflash-Nachfrage. Ihre neue Beziehung sei noch relativ frisch. Kennengelernt haben die beiden sich bei einer Hochzeit. Dort arbeitete der junge Mann, dessen Namen die Blondine noch für sich behält, als Fotograf.

Der Öffentlichkeit möchte Lucy ihren Partner auch noch vorstellen. "Ich habe keine Lust auf Versteck und/oder Ratespiele", sagt sie. Mit dem öffentlichen Leben seiner Freundin kommt der noch Unbekannte auch gut zurecht, mit einem eigenen Schritt ins Rampenlicht lässt er sich trotzdem noch etwas Zeit.

