Hatten die beiden etwas miteinander? Bereits im Februar dieses Jahres brodelte die Gerüchteküche: Angeblich bandelten der ehemalige Bachelor Andrej Mangold (34) und die einstige Schweizer Bachelorette Andrina Santoro (28) miteinander an. Ab kommender Woche ist die Schweizerin wieder im TV zu sehen, nämlich bei Love Island. Doch was ist zwischen den beiden wirklich vorgefallen? Im Interview mit Promiflash äußert sich Andrina nun zu den Flirtgerüchten.

Andrina erzählt Promiflash, dass sie und der Beau sich einmal persönlich in der Schweiz getroffen haben. "Wir haben uns kennengelernt und kurz getroffen und das war es", berichtet die Züricherin. Wo die Gerüchte ihren Ursprung hatten, kann sie sich zwar nicht so ganz erklären, hat da aber eine Vermutung: eine gemeinsame Diskussion in einem Livestream zu "Der Bachelor". "Viele haben vermutet, dass wir ein Paar sind, aber da lief nichts", klärt die Beauty auf.

Dass aus dem vermeintlichen Flirt nichts Ernstes geworden ist, scheint auch für Andrinas TV-Karriere von Vorteil zu sein – schließlich wäre es dann kaum zu ihrer Teilnahme bei "Love Island" gekommen. Und dort wird die Online-Fitnesstrainerin die Qual der Wahl zwischen einigen heißen Männern haben. Mit von der Partie sind beispielsweise die Hotties Dennis Felber, Domenik Forster und Jannik.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“, Montag, 30. August, um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Andrina, Schweizer Bachelorette 2019

Anzeige

Instagram / dregold Ex-Bachelor Andrej Mangold auf Mallorca

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Der "Love Island"-Startcast im Sommer 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de