Welcher Promi Big Brother-Kandidat muss heute den TV-Knast verlassen? Am vergangenen Montag überschlugen sich die Ereignisse in dem Reality-TV-Format: Nachdem Jörg Draeger (75) von den Fans herausgewählt wurde, wurden zusätzlich noch zwei weitere Teilnehmer nominiert: Die Superhändler-Bekanntheit Paco Steinbeck (46) und die Kickboxerin Marie Lang (34). Die Zuschauer haben nun entschieden, wen sie weiterhin im Bunker sehen wollen: Der Antiquitätenhändler muss nun endgültig seine Koffer packen!

Am Dienstag gab der große Bruder bekannt, dass Paco am wenigsten Anrufe von den Fans erhalten hat – und damit die Show verlassen muss. Damit entgeht ihm nun auch die Chance, weiterhin um das Preisgeld von 100.000 Euro zu kämpfen. Darüber schien der 46-Jährige jedoch nicht wirklich enttäuscht zu sein. "Ich bin total erleichtert", meinte die TV-Bekanntheit und strahlte dabei über beide Ohren.

Während seiner Teilnahme an der Show war Paco bereits mehrmals mit den anderen Teilnehmern aneinandergeraten – darunter mit Pascal Kappés (31) und Eric Sindermann (33). Zuletzt lieferte er sich sogar mit Jörg Draeger einen heftigen Schlagabtausch. "Bei Paco und mir lagen zum Beispiel mal die Fäuste in der Luft. Er ist ein toller Typ, aber alles, was er sagt, ist Gesetz, das ist keine Meinung", wetterte der 75-Jährige gegen ihn.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

SAT.1 "Promi Big Brother"-Kandidat Paco Steinbeck

SAT.1/Marc Rehbeck Danny Liedkte, Jörg Draeger, Marie Lang und Danni Büchner bei "Promi Big Brother" 2021

Instagram / marie_lang_official Marie Lang, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2021

